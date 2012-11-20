In vendita i biglietti per il tour 2026 di “Notre Dame de Paris” Farà tappa a Senigallia dal 10 al 12 luglio

NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tra meno di un mese tornerà nei teatri italiani con 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Oltre alle date precedentemente comunicate, si sono aggiunte nuove repliche nelle città di Pesaro, Montichiari, Palermo, Parma, Bari, e Milano, città dove il tour inizierà il 26 febbraio e tornerà a far tappa nel mese di giugno al teatro Arcimboldi.

Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, NOTRE DAME DE PARIS nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Fin dalla prima messa in scena, NOTRE DAME DE PARIS ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

A rendere l’opera senza tempo contribuiscono anche la danza, che fonde balletto classico e breakdance, e la musica, composta da brani diventati vere hit indipendenti dallo spettacolo. Questa combinazione crea una forma di opera popolare contemporanea, che unisce la tradizione europea del dramma in musica alle tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live.

La versione italiana ha debuttato nel 2002, prodotta da David Zard, figura chiave dello spettacolo dal vivo in Italia che, riconoscendo l’assenza di teatri adatti a un allestimento così innovativo, fece costruire appositamente il GranTeatro di Roma, scelta coraggiosa che segnò una svolta storica. Considerato un vero cult del teatro musicale, NOTRE DAME DE PARIS ha superato per presenze molti grandi concerti rock e pop, è stato tradotto in 9 lingue, portato in scena in 20 Paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori nel mondo. In oltre vent’anni in Italia ha toccato 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche.

La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà dal 26 febbraio 2026 da Milano e tra le tante città arriverà anche all’Arena di Verona, luogo in cui Notre Dame de Paris ha radici profonde, e nel corso della tournée farà tappa anche a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma.

RDS 100% Grandi Successi Radio Partner del Tour

CALENDARIO NOTRE DAME DE PARIS TOUR 2026:

Dal 26 febbraio al 15 marzo 2026 – Milano @ Teatro Arcimboldi

Dal 17 al 29 marzo 2026 – Milano @ Teatro Arcimboldi

Dal 3 al 6 aprile 2026 – Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo

Dal 18 al 19 aprile 2026 – Eboli (SA) @ PalaSele

Dal 24 al 26 aprile 2026 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena NUOVA REPLICA

Dal 7 al 9 maggio 2026 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Dal 22 al 24 maggio 2026 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge NUOVA REPLICA

Dal 27 al 31 maggio 2026 – Lugano @ LAC

Dall’11 al 14 giugno 2026 – Parma @ Parco Ducale NUOVE DATE

Dal 18 al 28 giugno 2026 – Milano @ Teatro Arcimboldi NUOVE DATE

Dal 1 al 5 luglio 2026 – Genova @ Teatro Carlo Felice

Dal 10 al 12 luglio 2026 – Senigallia @Piazza Garibaldi

Dal 17 al 19 Luglio 2026 – Reggia di Caserta @Piazza Carlo di Borbone

Dal 22 al 24 luglio 2026 – Ferrara @ Piazza Ariostea

Dal 30 luglio all’1 agosto – Lanciano @ Parco Villa delle Rose

Dal 6 all’8 agosto 2026 – Olbia (SS) @ Olbia Arena

Dal 12 al 14 agosto – Sabaudia @Arena del Mare

Dal 24 al 30 agosto 2026 – Palermo @ Teatro di Verdura

Dall’1 al 6 settembre 2026 – Palermo @ Teatro di Verdura NUOVE DATE

Dal 10 al 13 settembre 2026 – Viareggio, Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro Giacomo Puccini

Dall’1 al 4 ottobre – Verona @Arena di Verona

Dal 9 all’11 ottobre – Bergamo @ ChorusLife Arena

Dal 22 al 25 ottobre 2026 – Messina @ PalaRescifina

Dal 28 ottobre al 2 novembre 2026 – Napoli @ PalaPartenope

Dal 6 al 15 novembre 2026 – Bari @ Palaflorio NUOVE DATE

Dal 18 al 22 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Dal 27 al 29 novembre 2026 – Conegliano (TV) @ Prealpi SanBiagio Arena

Dal 4 al 6 dicembre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

Dall’11 al 13 dicembre 2026 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Dal 16 al 22 dicembre 2026 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

Dal 26 al 29 dicembre 2026 – Roma @Palazzo dello Sport

Dal 2 al 6 gennaio 2027 – Roma @Palazzo dello Sport

I biglietti sono disponibili online a partire da lunedì 2 febbraio, dalle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 6 febbraio 2026 dalle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com