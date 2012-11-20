Quattro le proposte di legge al vaglio della Commissione Affari Istituzionali Tra loro anche quelle relative alla valorizzazione delle figure di Vitruvio e Maria Montessori

Con la nomina dei relatori è iniziato in Commissione Affari istituzionali l’iter di esame di quattro proposte di legge assegnate per competenza. Su “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale” a iniziativa dei consiglieri Cesetti e Piergallini sono stati nominati relatori i consiglieri Andrea Cardilli (FdI) e Fabrizio Cesetti (Pd).