Inaugurato il 736° anno accademico dell’Università di Macerata Il rettore McCourt: "Ci interessa una crescita che costruisca futuro, un futuro di valore: misurabile e condiviso"

In un contesto globale segnato da guerre, crisi democratiche e crescenti attacchi alla competenza e alla ricerca, l’Università di Macerata ha inaugurato martedì 3 febbraio il nuovo Anno Accademico rilanciando il ruolo pubblico della conoscenza come fondamento di crescita economica, coesione sociale e democrazia.

Teatro Lauro Rossi gremito per la cerimonia di apertura del 736° anno dalla fondazione dell’Ateneo, accompagnata dal coro Unimc diretto dal M° Lorenzo Chiacchiera e preceduta dal tradizionale corteo accademico, con la partecipazione di studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti e rettori ospiti di numerosi atenei: L’Aquila, di Camerino, di Cassino e del Lazio Meridionale, di Chieti-Pescara, Foggia, Politecnica delle Marche, del Molise, di Napoli L’Orientale, degli Stranieri di Perugia, di Perugia, Internazionale di Roma, del Salento, del Sannio, di Teramo, della Tuscia e di Urbino Carlo Bo.