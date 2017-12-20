Un nugolo di bambini della Pascoli, felici di recapitare la “cartolina canora”, ha invaso la città Portato augurio natalizio alle autorità civili, militari, religiose, ai “nonni” ospiti dell’Opera Pia Mastai Ferretti e ai negozianti del centro città

In occasione dei 25 anni del Coro della Pascoli (il coro scolastico più longevo del territorio) l’Istituto Comprensivo Senigallia Centro – Fagnani, su idea delle docenti della Care School, ha realizzato una cartolina in cui è possibile visualizzare ed ascoltare, attraverso un QR code, stralci dell’esibizione del Coro natalizio dell’anno scorso: voci ed emozioni che, più di ogni altra cosa, ci ricordano la Bellezza di stare veramente insieme, nel Bene e nella condivisione.

Dopo le esperienze di Sanremo e del maestro Riccardo Muti e a pochi giorni dall’ultima strepitosa esibizione al Teatro la Fenice, con entusiasmo ed un pizzico di emozione i bambini della scuola Pascoli sono usciti dalle aule e hanno materialmente recapitato la loro cartolina di “auguri canori” al sindaco della città Massimo Olivetti, al capitano della Guardia di Finanza Francesco Cavuoto, al Capitano dei Carabinieri Felicia Basilicata, al Vescovo Franco e ai negozianti del centro.

I bambini si sono presentati, spiegando con orgoglio l’originalità del loro dono e il senso di portarlo a chi ogni giorno lavora, in modo diverso, per la collettività nello spirito più autentico della Care.

L’iniziativa, in questo modo, ha permesso ai bambini di conoscere le Autorità della città e una fitta rete di associazioni che operano quotidianamente a favore degli altri nel territorio, trasformando una semplice passeggiata in centro in un’autentica esperienza di cittadinanza attiva.

L’accoglienza è stata, ovunque, straordinariamente calorosa e i piccoli sono stati ricevuti con grande commozione, gratitudine e gioia.

C’è chi ha ricordato il suo passato alla Pascoli, chi ha apprezzato come la scuola abbia saputo unire la tradizione del biglietto d’auguri con l’innovazione tecnologica e chi (cosa naturalmente molto apprezzata dai bambini) ha ricambiato con generosità offrendo biscotti e dolciumi!