Giustizia minorile nelle Marche: “Andiamo dal Ministro della Giustizia a chiedere personale”
I vertici del Tribunale, della Procura, dei Consigli degli Ordini e delle associazioni forensi pronti ad andare a Roma
Le gravissime carenze di organico del Tribunale per i Minorenni delle Marche rischiano seriamente di penalizzare i minori.
Per questo il Presidente del Tribunale di Ancona Sergio Cutrona e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Gianni Marasca hanno voluto lanciare congiuntamente il grido d’allarme coinvolgendo la Procura, presente Cristina Tedeschini e gli altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
