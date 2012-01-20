Logo farmacieFarmacie di turno


Giustizia minorile nelle Marche: “Andiamo dal Ministro della Giustizia a chiedere personale”

I vertici del Tribunale, della Procura, dei Consigli degli Ordini e delle associazioni forensi pronti ad andare a Roma

Cronaca
Le gravissime carenze di organico del Tribunale per i Minorenni delle Marche rischiano seriamente di penalizzare i minori.

Per questo il Presidente del Tribunale di Ancona Sergio Cutrona e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Gianni Marasca hanno voluto lanciare congiuntamente il grido d’allarme coinvolgendo la Procura, presente Cristina Tedeschini e gli altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.

