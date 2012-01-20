Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche, linee programmatiche per il 2026
Valorizzazione funzioni del Consiglio regionale. Confermati incontri con i giovani e presentazioni di libri di autori marchigiani
La Commissione per la vigilanza della Biblioteca del Consiglio regionale, presieduta dal Vicepresidente dell’Assemblea Giacomo Rossi, componenti il Vicepresidente Enrico Piergallini e la consigliera Milena Sebastiani, si è riunita per definire le linee di azione per l’anno 2026.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
