“Perchè non sono stati sostituiti gli alberi su Viale Garibaldi, via Mercantini e via Verdi?” Se lo chiede la Rete Riforestazione Marche: "Verde urbano, decoro umano. Da Amministrazione autoelogi preelettorali"

Da quanto tempo sono finiti i lavori per la sistemazione del tratto di Viale Anita Garibaldi compreso tra Corso Matteotti e via Mercantini? Da almeno 8/9 mesi.

E da quanto tempo mancano gli alberi in quel tratto? Da più di due anni.

E quanto ci vorrà ancora per veder piantati gli alberi previsti dal progetto?

Ci vorrà ancora tanta, tanta pazienza.

Stessa cosa per via Mercantini, in cui lo spazio vuoto dei tronchi degli alberi abbattuti è stato ricoperto da asfalto e lampioni.

Stesso destino per via Verdi, ormai desolata e svuotata della sua identità.

Perchè in queste vie non è stata fatta la sostituzione come previsto dal regolamento del verde? (Che prevede due alberi ripiantati per ogni albero abbattuto).

A volte ai cittadini e alle cittadine viene il dubbio che ce ne voglia troppa, di pazienza.

Soprattutto quando sui giornali si leggono gli autoelogi che l’amministrazione si fa sul verde urbano in periodo elettorale.

Intanto, quello illustrato nella foto è l’unico verde presente in via A.Garibaldi (ultimo tratto), nelle altre due vie, di verde non vi è rimasta traccia.

Noi non facciamo sconti né a destra né a sinistra perchè non stiamo né a destra né a sinistra: l’ecologia è un valore universale di Benessere che dovrebbe essere interesse condiviso per la gestione di una città, soprattutto in epoca di cambiamenti climatici.

da Rete Riforestazione Marche

Scriveteci a riforestiamomarche@gmail.com