Il Natale del Distretto Centro FIDAPA Lo scambio di auguri si è tenuto a Firenze. Presenti da Senigallia la segretaria Silvia Tenenti e l'assessore Cinzia Petetta

Lo scambio degli Auguri della FIDAPA Distretto Centro si è svolto nel prestigioso Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

In questa cornice le sezioni delle quattro regioni del Distretto: Lazio, Marche, Umbria e Toscana sono state alla ribalta mostrando in un suggestivo video le luminarie e gli scenari natalizi delle Sezioni FIDAPA del Distretto, tra cui anche quelle della Sezione di Senigallia, che è rappresentata anche nel direttivo della Consulta del Volontariato del Comune di Senigallia dalla segretaria del distretto centro Fidapa, Silva Tenenti.

L’evento ha visto la presenza della Segretaria del Distretto Centro FIDAPA, Silva Tenenti di Senigallia e dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Senigallia, Cinzia Petetta, che ha presenziato all’evento portando i saluti dell’amministrazione e facendo gli auguri alla Presidente del Distretto, Laura Giannuzzi, e a tutte le donne della Fidapa nel mondo.

“La luce fioca della candela deve essere la nostra guida di pace, tranquillità e aiuto” ha dichiarato l’assessore Petetta, augurando un sereno Natale a tutte le donne presenti.

da Direttivo Consulta del Volontariato Senigallia