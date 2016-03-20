Senigallia, bellissima vittoria contro Bisceglie Partita spettacolare al PalaPanzini, la Goldengas vince 81-77

197 Letture Sport

GOLDENGAS SENIGALLIA:

Battisti 9, Giampieri 9, Sablich 11, Tourn 12, Cicconi Massi 10; Di Francesco 3, Bomprezzi ne, Virelles ne, Clementi 13, Foglietti 5, Sirri 9.

All. Petitto

LIONS BISCEGLIE:

Montanari 11, Di Dio 13, Anibaldi 26, Tartaglia 8, Gueye 8; Capurso ne, Spernanzoni, Gogishvili 7, Festinese 2, Shequiri 2.

All. Console

Arbitri: Giardini di Pesaro e De Rosa di Vallefoglia

Parziali: 28-22 48-46 68-61 81-77

Note: fallo tecnico al tecnico del Bisceglie Console al 16’ sul 40-36. Spettatori 300 circa

SENIGALLIA

La Goldengas vince il big match col Bisceglie, lo distanza in classifica e si conferma al quinto posto, ma a sole 4 lunghezze dalla vetta in una classifica in alto cortissima.

Finisce 81-77 quella che è la partita più spettacolare vista fino ad ora al PalaPanzini, contro la squadra migliore, che senza la penalizzazione iniziale si sarebbe presentata nelle Marche da seconda.

Gara equilibratissima, con giocate di alto livello ma anche, da parte dei locali, qualche sanguinosa ingenuità che tiene Bisceglie vicino nei primi 20’, quando la Goldengas gioca meglio (28-22 48-46). Poi è punto a punto senza che nessuno prenda il sopravvento e la Goldengas che risponde con coraggio allo strapotere fisico pugliese (Gueye 216 cm, Shequiri, appena arrivato, 210 cm e 115 kg) ma che nel finale pare arrancare. Invece Clementi piazza una tripla clamorosa nell’ultimo minuto fissando la parità a 77: poi segna Sablich (79-77), i Lions prendono solo il ferro da fuori, Clementi subisce fallo e va in lunetta, segnando un solo libero: 80-77 con 23’’ da giocare, possesso pieno ospite. La Goldengas sceglie di non far fallo, e difende con le unghie e con i denti spinta dal suo pubblico, costringendo Bisceglie a perdere palla e di fatto, la partita, col successo suggellato poi dal libero di Giampieri.