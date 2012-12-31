Servizio Civile Regionale, raddoppiano i posti disponibili
Passano da 200 a 392
127 Letture0 commenti
Raddoppiano i posti disponibili per il Servizio Civile nelle Marche nel 2025: salgono da 200 a 392. La Giunta regionale ha infatti approvato l’Avviso pubblico per la selezione di nuovi operatori volontari grazie ad un investimento complessivo di 2.665.000 euro nell’ambito del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021/2027.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!