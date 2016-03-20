Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Migliora la qualità delle cure nei presidi Inrca delle Marche

"Garantire un’assistenza sanitaria di qualità, specializzata e attenta ai bisogni delle persone anziane è una priorità"

I dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) relativi al 2024 confermano un netto miglioramento della qualità delle cure nei presidi INRCA delle Marche, un trend positivo già evidente dal 2023 grazie a interventi organizzativi mirati e percorsi clinici più strutturati.

