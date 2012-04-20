Studenti visitano il Consiglio regionale Si tratta di 30 universitari di Camerino

157 Letture Cronaca

“E’ un grande piacere accogliervi nell’Aula del Consiglio regionale per un’esperienza che certamente vi sarà utile nel vostro percorso di formazione”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha salutato i trenta studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino presenti nell’Aula assembleare negli spazi dedicati al pubblico.

Gli studenti, accompagnati in questa visita dalla direttrice della Scuola, Lucia Ruggeri, dalle docenti Anna Cardellini e Cinzia Di Paolo e dalla responsabile della Segreteria didattica, Michela Sgriscia, hanno poi assistito ad una parte dei lavori consiliari.

L’iniziativa odierna rappresenta un incrocio ideale tra il progetto del Consiglio regionale “Conoscere il Consiglio”, finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni, e la proposta formativa propria della Scuola di Unicam che comprende esperienze di visita in enti e amministrazioni pubbliche unitamente a quelle in aziende marchigiane di eccellenza.

Agli studenti è stato inoltre riservato un apposito momento di conoscenza sul funzionamento della macchina amministrativa consiliare attraverso una relazione sull’iter di approvazione di una proposta di legge regionale svolta dalla dirigente del Servizio Affari legislativi del Consiglio regionale Elisa Moroni.