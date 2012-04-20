Tathiana Garbin nelle Marche per osservare Elisabetta Cocciaretto La capitana della nazionale di tennis femminile segue la nostra giocatrice

Una visita che vale più di mille parole. Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis, si trova in questi giorni a Tolentino per seguire da vicino gli allenamenti di Elisabetta Cocciaretto in vista della nuova stagione agonistica.



Un’occasione che la città ha colto per celebrare non solo i recenti trionfi azzurri, ma anche la straordinaria crescita del tennis locale.

Il Sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco Alessia Pupo hanno accolto Garbin esprimendo gratitudine e ammirazione per i risultati ottenuti.

La seconda vittoria consecutiva nella Billie Jean King Cup non è arrivata per caso: la capitana azzurra è riuscita a costruire uno spirito di squadra straordinario in uno sport tradizionalmente individuale come il tennis.

Presenti all’incontro anche Andrea Pallotto, vicepresidente del Comitato Regionale FITP Marche e responsabile del settore giovanile, e Marco Sposetti, presidente dell’Associazione Tennis Tolentino.

Sposetti ha tracciato un bilancio più che positivo del 2024: «è stato un anno di crescita esponenziale per le nostre attività: la promozione della squadra femminile in A2, i successi dei nostri atleti a vari livelli, fino all’organizzazione del WTA 125 che ha ottenuto unanimi consensi per l’aspetto tecnico, organizzativo e di pubblico».

Complimenti speciali per Elisabetta Cocciaretto, protagonista della vittoria azzurra nella finale contro gli Stati Uniti con un singolare decisivo.

La tennista marchigiana è ora concentrata sulla preparazione per la trasferta australiana che darà il via alla sua stagione 2025.

La capitana azzurra ha voluto sottolineare un concetto fondamentale: «i successi del tennis italiano, sia maschile che femminile, sono il frutto di una programmazione precisa che parte dai circoli e dal lavoro quotidiano di tanti tecnici che seguono giocatori e giocatrici con competenza e passione».

Garbin si è complimentata con l’associazione tolentinate per le attività promosse e i risultati raggiunti, confermando come il sistema Italia del tennis funziona proprio grazie alla collaborazione.