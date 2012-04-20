Cisl Marche: “Il cammino della responsabilità per far crescere il Paese”
Si è svolto a Fano il consiglio generale dell'organizzazione sindacale marchigiana
158 Letture0 commenti
Fano scelta lunedì 1° dicembre per il consiglio generale della Cisl Marche, location la casa della comunità “don Paolo Tonucci” della parrocchia San Paolo. Scelta non casuale, del resto la Cisl è in missione (sindacale) da 75 anni (“75 anni di giustizia e di libertà, 75 anni di Cisl” è stato il messaggio di sintesi di un video celebrativo) e l’anniversario di fondazione è stato sottolineato dal segretario regionale Cisl Marche Marco Ferracuti nella relazione introduttiva.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!