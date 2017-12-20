Il monito di Cisl e Uil: “Giù le mani dalla sanità del territorio”
"Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità vanno realizzati"
La sanità del territorio non va messa in discussione, le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità vanno realizzati.
Le strutture di Corinaldo, di Jesi, di Ancona, di Chiaravalle e di Filottrano con oltre 17 milioni di euro di investimento a carico del PNRR sono un tassello fondamentale nella costruzione di una vera sanità del territorio.
