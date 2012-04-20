Vigor Senigallia, U15 e U17 ai Regionali e tante altre soddisfazioni Gioisce (anche) Alberto Giraldi

Altri due successi per la Vigor Senigallia. Le formazioni Under 17 e Under 15 hanno entrambe vinto il loro girone provinciale e si sono qualificate per la fase regionale in programma per inizio dicembre.

Due percorsi di livello, quello degli Allievi 2009 e dei Giovanissimi 2011, che confermano – ancora una volta – la bontà del settore giovanile rossoblu.

Un progetto a lungo termine che nasce molti anni prima e che, oggi, sta consegnando ulteriori frutti. Tutto parte dal settore pre-agonistico. A confermarlo, ci ha pensato Alberto Giraldi, responsabile del settore giovanile: “La stagione del settore pre-agonistico sta andando davvero a gonfie vele, e il merito è soprattutto di un gruppo affiatato, dal grande valore umano e con una passione per il gioco che è sinceramente entusiasmante. L’unico momento in cui questo equilibrio vacilla – scherzosamente – è per colpa del nostro fantacalcio interno. A parte le battute, i punti di forza sono proprio le persone. Allenatori e dirigenti volontari che seguono i ragazzi durante la settimana e poi li accompagnano in giro per i campi delle Marche”.

E ancora: “Un altro elemento importante è il rapporto tra me e Andrea Siena. Abbiamo giocato insieme nella Vigor e siamo stati entrambi allenati da mister Clementi, a cui va un bentornato sentito. La sua presenza crea una continuità naturale tra ciò che facciamo nel settore giovanile e ciò che ritrovano i ragazzi quando arrivano in prima squadra. È una continuità che si sta costruendo nel tempo, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle idee, e che oggi considero un vero punto di forza. Speriamo possa portarci il più lontano possibile”.

A livello di obiettivi: “Per quanto riguarda i nostri bambini e ragazzi, l’obiettivo principale rimane uno: coltivare divertimento e passione, sia per il gioco sia per i colori che indossano. Cerchiamo di farlo anche portandoli allo stadio ogni domenica. Ogni volta che entrano in campo per il saluto sotto la curva è un momento speciale, per loro e per noi. Ci tengo inoltre a ringraziare pubblicamente Roberto Siena per tutto ciò che fa. Il lavoro che svolge per l’intero settore giovanile è enorme e merita davvero un riconoscimento. Oggi questo comparto conta più di 200 iscritti, e credo che questo numero dica molto della strada che stiamo percorrendo”.