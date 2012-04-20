“Voli di continuità da aeroporto delle Marche, dati in crescita e servizi di eccellenza” Canafoglia (FDI): "Confermata visione strategica Giunta Acquaroli"

“I dati del primo mese dei nuovi collegamenti aerei da Ancona verso Roma Fiumicino e Milano Linate confermano in modo netto la bontà delle scelte compiute dalla Regione.

I numeri parlano da soli: rispetto allo stesso periodo del 2024, il traffico passeggeri sulle due tratte cresce del 56,9%, con un incremento particolarmente forte sulla linea per Milano. Questi risultati confermano che la Regione a guida Francesco Acquaroli sta lavorando nella direzione giusta, puntando sui voli di continuità, su infrastrutture moderne, servizi affidabili e una rete integrata che sostiene lo sviluppo economico e turistico”.