“Voli di continuità da aeroporto delle Marche, dati in crescita e servizi di eccellenza”
Canafoglia (FDI): "Confermata visione strategica Giunta Acquaroli"
“I dati del primo mese dei nuovi collegamenti aerei da Ancona verso Roma Fiumicino e Milano Linate confermano in modo netto la bontà delle scelte compiute dalla Regione.
I numeri parlano da soli: rispetto allo stesso periodo del 2024, il traffico passeggeri sulle due tratte cresce del 56,9%, con un incremento particolarmente forte sulla linea per Milano. Questi risultati confermano che la Regione a guida Francesco Acquaroli sta lavorando nella direzione giusta, puntando sui voli di continuità, su infrastrutture moderne, servizi affidabili e una rete integrata che sostiene lo sviluppo economico e turistico”.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
