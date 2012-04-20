In tanti a Jesi per la scherma giovanile Le promesse del futuro in pedana

Erano davvero numerosi i giovani fiorettisti che hanno incrociato le lame, nel fine settimanadi novembre, all’interno della Casa della Scherma di Jesi, in occasione della prima prova regionale promozionale.



Alla competizione erano presenti tutti i club schermistici marchigiani, che hanno visto i loro atleti confrontarsi nelle varie armi e categorie: categoria A anni di nascita 2019-2020, B 2018, C 2016-2017, D 2014-2015, E 2012-2013, Prime Lame fioretto e spada, sia maschile che femminile.

Nella Categoria D si sono classificati al 1° e 2° posto rispettivamente Edoardo Bono e Lena Mastrocola del Macerata Scherma. 3° ex aequo Samuel Rodriguez Perugini dell’Adriatica Scherma e Rosario Francesco Leone del Club Scherma Senigallia. 5° pari merito: Gabriele Carletti del Club Scherma Jesi, Mattia Stacchiola e Letizia Prestigiacomo del Macerata Scherma, Erika Cecchini del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, Gabriele Tonti del Club Scherma Fabriano.

Nicole Drenova, del Club Scherma La Misericordia Osimo, ha conquistato il primo gradino del podio della categoria E, seguita al secondo posto da Valerio Martellini del Club Scherma Jesi padrone di casa.

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie, dove erano impegnati i ragazzi e le ragazze più giovani, i partecipanti sono risultati pari merito, senza dunque una classificazione e un podio per i primi tre.

A premiare i giovanissimi atleti, il Presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli.