Beach tennis ad Ancona Di scena i campionati regionali

Dopo il successo dei tornei regionali che hanno animato la stagione, il beach tennis marchigiano si prepara all’appuntamento più atteso dell’anno.

Sabato 7 dicembre il Palabeach di Ancona, tempio della disciplina nella nostra regione, ospiterà il Campionato Regionale Assoluto organizzato dall’ASD Beach Volley School Ancona.

La struttura di via Primo Maggio si prepara ad accogliere gli atleti che si contenderanno le corone regionali in tre specialità, tra cui anche il Lucrezia campione d’Italia 2024: doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Un’intera giornata dedicata al beach tennis, sport che continua a crescere nelle Marche sia in termini di praticanti che di livello tecnico.

Il Palabeach di Ancona si conferma punto di riferimento per il movimento regionale del beach tennis. Nel corso dell’anno la struttura ha ospitato numerosi tornei che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, contribuendo alla diffusione e alla crescita di questa disciplina, praticata sempre sotto l’egida della FITP, che unisce la tecnica del tennis al fascino della sabbia.

La manifestazione si svolgerà sui quattro campi in sabbia della struttura anconetana, che garantiscono condizioni di gioco ottimali anche nella stagione invernale grazie alla copertura. Le iscrizioni, aperte fino alle ore 12:00 del 5 dicembre tramite il sito FITP, stanno registrando un’ottima risposta da parte degli atleti marchigiani.

L’appuntamento è per le ore 9:00 di sabato 7 dicembre, quando inizieranno le gare per l’assegnazione dei titoli regionali. I vincitori riceveranno le coppe riservate ai primi classificati, suggellando una stagione di beach tennis che ha confermato il trend positivo di questo sport nelle Marche.