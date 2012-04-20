Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
12°
Domenica
6° / 11°
Lunedì
4° / 12°
Martedì
5° / 12°
Mercoledì
4° / 13°
Giovedì
6° / 11°
Venerdì
6° / 11°
Sabato
6° / 11°
Domenica
6° / 12°
Lunedì
7° / 11°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Beach tennis ad Ancona

Di scena i campionati regionali

147 Letture
commenti
Fuori dalle Mura
Ascolta la notizia
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni
Giocatori di beach tennis
Dopo il successo dei tornei regionali che hanno animato la stagione, il beach tennis marchigiano si prepara all’appuntamento più atteso dell’anno. 
 

Sabato 7 dicembre il Palabeach di Ancona, tempio della disciplina nella nostra regione, ospiterà il Campionato Regionale Assoluto organizzato dall’ASD Beach Volley School Ancona.
La struttura di via Primo Maggio si prepara ad accogliere gli atleti che si contenderanno le corone regionali in tre specialità, tra cui anche il Lucrezia campione d’Italia 2024: doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Un’intera giornata dedicata al beach tennis, sport che continua a crescere nelle Marche sia in termini di praticanti che di livello tecnico.
Il Palabeach di Ancona si conferma punto di riferimento per il movimento regionale del beach tennis. Nel corso dell’anno la struttura ha ospitato numerosi tornei che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, contribuendo alla diffusione e alla crescita di questa disciplina, praticata sempre sotto l’egida della FITP, che unisce la tecnica del tennis al fascino della sabbia.
La manifestazione si svolgerà sui quattro campi in sabbia della struttura anconetana, che garantiscono condizioni di gioco ottimali anche nella stagione invernale grazie alla copertura. Le iscrizioni, aperte fino alle ore 12:00 del 5 dicembre tramite il sito FITP, stanno registrando un’ottima risposta da parte degli atleti marchigiani.
L’appuntamento è per le ore 9:00 di sabato 7 dicembre, quando inizieranno le gare per l’assegnazione dei titoli regionali. I vincitori riceveranno le coppe riservate ai primi classificati, suggellando una stagione di beach tennis che ha confermato il trend positivo di questo sport nelle Marche.
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 6 dicembre, 2025 
alle ore 2:01
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura