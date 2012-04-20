Logo farmacieFarmacie di turno


Giornata delle Marche 2025, Picchio d’Oro assegnato a Sofia Raffaeli

Onorificenza sarà consegnata mercoledì 10 dicembre a Senigallia

115 Letture
Cronaca
Sofia Raffaeli

La Regione Marche assegnerà il Picchio d’Oro 2025 alla ginnasta Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo e olimpica marchigiana, di Chiaravalle, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo, la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. È la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023 e bronzo nel 2025.

