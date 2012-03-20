Si è insediata la nuova Assemblea legislativa delle Marche Ne fanno parte 30 consiglieri: tra loro i senigalliesi Corrado Canafoglia (FdI) e Maurizio Mangialardi (PD)

In base ai risultati delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, la composizione dell’Aula prevede 19 seggi assegnati alla coalizione di maggioranza e 11 seggi assegnati alla coalizione di opposizione.

Nel corso della prima seduta della XII legislatura si è proceduto alla presa d’atto della rinuncia di un seggio, con relativa surrogazione, e alla sostituzione di sei consiglieri regionali nominati assessori, per i quali è prevista la sospensione dell’incarico per la durata del ruolo in Giunta. Subentrano come supplenti nelle funzioni di consiglieri regionali i candidati che nelle rispettive liste provinciali sono risultati primi dei non eletti per numero di preferenze.