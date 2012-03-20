Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Il Presidente del Consiglio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone” saluta l’inizio della nuova legislatura regionale

Fiorenzo Quajani: "Alla nuova Giunta regionale chiediamo di essere interlocutrice attenta e presente"

Fiorenzo Quajani

In occasione dell’inaugurazione della nuova legislatura della Regione Marche, che si terrà lunedì 27 ottobre, desidero, a nome mio personale e del Consiglio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”, rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio regionale e a tutti i componenti della neo nominata Giunta.

L’auspicio è che si apra una stagione di dialogo, visione e impegno, al servizio di tutte le comunità marchigiane.

Un augurio speciale va ai consiglieri eletti nei territori della nostra Unione: siamo certi che sapranno rappresentare con competenza e passione le istanze delle nostre città, dei nostri paesi e delle tante realtà che compongono le valli del Misa e del Nevola. Con loro ci auguriamo una collaborazione continua e proficua, fondata sull’ascolto e sulla costruzione condivisa di politiche territoriali.

Alla nuova Giunta regionale chiediamo di essere interlocutrice attenta e presente, capace di accompagnare lo sviluppo economico, promuovere un welfare generativo e rafforzare una sanità universalistica e di prossimità, elementi indispensabili per il benessere e la coesione delle nostre comunità.

 

Fiorenzo Quajani
Presidente del Consiglio dell’Unione
“Le Terre della Marca Senone”

