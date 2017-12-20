Ecco le Basket Girls Ancona 2025/26: obiettivi la salvezza e trattare per giocare a Senigallia Presentata a Marzocca la squadra che affronterà la Serie A2 e che lavora sulle giovanili in sinergia con il Basket 2000 Senigallia

Presentata a Senigallia la compagine del Basket Girls Ancona, che anche per la stagione 2025/26 parteciperà al campionato di serie A2 femminile.

L’evento si è svolto nella sede dello sponsor Pluservice, col marchio MooneyGo, a Marzocca. Ed è proprio Giulia Fanesi, general manager dell’azienda, a parlare nel video seguente, che potete vedere anche sul canale YouTube di Senigallia Notizie, insieme a Maurizio Biondini, presidente Fip Marche, e Giulia Pierdicca, capitana delle Basket Girls.

Si prospetta un’annata difficile per la squadra dorica, anche a causa dell’aumento delle retrocessioni, che diventano cinque, ma la società biancorossa, che pure ha esordito con una sconfitta a Ragusa, punta decisa alla salvezza, come ha sottolineato il dirigente Roberto Marincioni.

Non ha fatto mancare l’appoggio alle Basket Girls il Comune di Ancona, rappresentato dal vice sindaco Giovanni Zinni, intervenuto alla presentazione con il già citato presidente Fip Marche Biondini e i dirigenti del Basket 2000 Senigallia.

Tra il sodalizio dorico e quello senigalliese è infatti tuttora in essere l’accordo che ha molto fatto discutere in estate.

Quello che veniva prospettato era di giocare le gare di campionato di A2 a Senigallia, usufruendo delle ore non più utilizzate al PalaPanzini proprio dal Basket 2000 Senigallia (non iscrittosi alla B). La proposta è stata però pesantemente osteggiata dalla Pallacanestro Senigallia, che nell’impianto giocherà le partite di B maschile, e bocciata definitivamente dal Comune di Senigallia, proprietario del palasport, che si è appellato al regolamento comunale.

Sempre Marincioni ha anche ricordato che l’accordo tra Basket Girls e Basket 2000 non si limita poi all’idea di utilizzo del PalaPanzini, ma si focalizza in particolar modo su una sinergia tra le due società per quanto riguarda il settore giovanile. E il dirigente dorico ha fatto anche chiaramente intendere che verranno cercati margini di trattativa per portare la squadra a giocare a Senigallia la prossima stagione, mentre per il 2025/26 la loro casa sarà il PalaScherma di Ancona.