Organizzatori soddisfatti: “Grande successo per la quarta edizione di Fishmarche(t)”

Fishmarche(t)" Senigallia celebra il mare marchigiano tra gusto, tradizione e spettacolo. 5.000 piatti serviti: ristoratori e pubblico entusiasti

Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la quarta edizione di Fishmarche(t), la festa del mare e della cultura marinara, organizzata da Skills Comunicazione in collaborazione con il comune di Senigallia, che dal 3 al 5 ottobre ha animato Piazzale Rosi, trasformandolo in un vivace villaggio del gusto, delle tradizioni e dell’incontro tra mare e terra.

Nonostante le incertezze meteorologiche, la passione dei protagonisti ha entusiasmato il pubblico e reso l’iniziativa un autentico trionfo con oltre 5.000 piatti preparati e migliaia di presenze.

A deliziare i palati ci hanno pensato Da Ciccio, Da Carmen, Scalozero, Tajamare, Casa Rapisarda Numana, La Baldigara e l’Associazione Cuochi Marche eccellenze del territorio che hanno proposto menu molto apprezzati offrendo versioni creative e autentiche del pescato locale. Ogni specialità gastronomica è stata accompagnata da un giusto abbinamento di vino con Galli Enoteca che ha esaltato l’esperienza sensoriale proponendo oltre 50 etichette marchigiane, selezionate con cura.

Ogni piatto, dalle ricette della tradizione alle interpretazioni gourmet, ha raccontato l’identità locale marinara, confermando l’altissima qualità della proposta gastronomica, declinata anche negli aperitivi delle frazioni a “Casa da Mare” dove è stato possibile vivere un’esperienza di convivialità e sapori genuini gustando seppie con piselli, sardoncini scottadito, spiedini di calamari, carciofi fritti, bruschette con olio EVO.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, la rievocazione della Castellana di Scapezzano, con sfilata in costume e momenti di animazione che hanno celebrato storia e tradizioni locali.

Non ha deluso le aspettative lo showcooking dello chef Luca Pappagallo, che ha preparato dal vivo le sue orecchiette con muggine (cefalo), capperi e acciughe sott’olio deliziando circa 150 fortunati commensali.

Applausi a scena aperta per lo spettacolo comico di Massimo Macchini che con la sua verve e simpatia ha intrattenuto oltre 100 spettatori, regalando momenti di leggerezza e divertimento.

Ottimo cibo e buon bere, spettacolo e laboratori per bambini, appuntamenti culturali per grandi e piccoli, convivialità e il fascino dell’atmosfera marinara sono stati gli ingredienti di un’edizione da record di Fishmarche(t) che si conferma, grazie al lavoro congiunto di organizzatori, ristoratori, associazioni e amministrazione comunale, non solo un evento gastronomico, ma un vero percorso di conoscenza e consapevolezza, che promuove la stagionalità del pescato, la sostenibilità delle filiere e il legame profondo tra comunità e territorio.

da Skills Comunicazione