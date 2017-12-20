Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
21°
Giovedì
11° / 21°
Venerdì
12° / 21°
Sabato
12° / 21°
Domenica
12° / 21°
Lunedì
12° / 21°
Martedì
13° / 18°
Mercoledì
12° / 17°
Giovedì
11° / 16°
Venerdì
10° / 15°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Sì Con Te Superstore Senigallia - Strada S. Angelo Senigallia (AN) - Guarda le offerte

Si gioca nelle Coppa Marche di calcio

Mercoledì 8 ottobre in Prima e Seconda Categoria

171 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Calcio, pallone

Si gioca in Coppa Marche mercoledì 8 ottobre.


Alle ore 20.30 per quella di Prima Categoria, Olimpia Marzocca-Castelleonese.

Alla stessa ora per quella di Seconda, Trecastelli-Terre del Lacrima, Serrana-Olimpia Ostra Vetere, Valle del Giano-Corinaldo, Avis Arcevia 1964-Rosora Angeli.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura