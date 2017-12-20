Si gioca nelle Coppa Marche di calcio
Mercoledì 8 ottobre in Prima e Seconda Categoria
Si gioca in Coppa Marche mercoledì 8 ottobre.
Alle ore 20.30 per quella di Prima Categoria, Olimpia Marzocca-Castelleonese.
Alla stessa ora per quella di Seconda, Trecastelli-Terre del Lacrima, Serrana-Olimpia Ostra Vetere, Valle del Giano-Corinaldo, Avis Arcevia 1964-Rosora Angeli.
