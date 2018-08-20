BeatleSenigallia sarà alla festa dell’uva di Arcevia
Con un concerto venerdì 10 ottobre
BeatleSenigallia 2025 sta arrivando alla conclusione e, con il penultimo appuntamento, fa tappa alla 69’ Festa dell’Uva di Arcevia con un concerto inizialmente programmato per il 26 settembre e poi posticipato per la concomitanza con le Elezioni Regionali:
Venerdì 10.10.2025 ore 23.00 (rinvio dal 26.09.2025): 69’ Festa dell’Uva Arcevia, Vicolo del Colle, Locanda Luna Crescente e BeatleSenigallia presentano The CrossWalkers-Live Beatles Tribute Band (Francesco Ciattaglia basso; Lorenzo Contadini batteria, voce; Andrea De Angelis chitarra solista, ukulele; Claudio Scortichini voce, chitarra, ukulele, tastiere).
La Festa dell’Uva di Arcevia è un evento che affonda le sue radici nella tradizione contadina degli anni ’20 del secolo scorso, quando i carri allegorici sfilavano per le vie del centro storico per celebrare la vendemmia.
Da allora questa manifestazione è cresciuta costantemente, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, della buona cucina, dei sapori e delle eccellenze locali.
Viene organizzata dal Comune di Arcevia e dalla ProLoco di Arcevia, con il patrocinio della Regione Marche e della Val Mivola, e si sviluppa in quattro giorni intensi, da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, offrendo un programma poliedrico, ricco di eventi che spaziano dalla gastronomia alla musica, dall’animazione per i più piccoli agli spettacoli pirotecnici.
E allora, parlando di buona musica, non poteva certamente mancare BeatleSenigallia che, protagonista della stagione estiva di Arcevia da due anni, quest’anno collaborerà con l’Associazione Culturale Luna Crescente e presenterà un concerto dei The CrossWalkers, band marchigiana che propone un avvincente viaggio nella storia dei Beatles con vestiti e strumenti d’epoca, per rivivere i favolosi anni ’60 attraverso le musiche immortali di John, Paul, George e Ringo.
