Passeggiata organizzata dal GSA Senigallia
Il 12 ottobre
122 Letture0 commenti
Passeggiata organizzata dal GSA in occasione della giornata nazionale del camminare, che si celebrerà domenica 12 ottobre.
L’escursione si svolgerà al bellissimo bosco delle Tassinete di Cingoli.
L’itinerario, che prevede una lunghezza di 9 km e un dislivello di circa 300 m, sarà ad anello e ci consentirà di ammirare uno dei rari boschi di tasso superstiti e conoscere questa particolare conifera.
Il sentiero, con un susseguirsi di boschi e prati ci condurrà al Cristo delle Marche, dove ci fermeremo per godere del bellissimo panorama. Percorrendo comode strade bianche faremo ritorno al punto di partenza. Obbligatorio l’ utilizzo di calzature da montagna e di abbigliamento adeguato ad attività in ambiente montano anche in caso di pioggia.
Il percorso inizia presso l’ampio parcheggio in località Foro, lungo la strada che collega Cingoli con San Severino.
Nel pomeriggio, per chi vorrà, ci si potrà fermare per una merenda insieme in un locale del grazioso centro di Cingoli.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!