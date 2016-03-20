Fratelli d’Italia festeggia la vittoria elettorale: “Ripartire da Regione per far forte Senigallia” VIDEO - Alessandro Regni racconta soddisfazione per l'elezione di Canafoglia e illustra i temi da presentare al governo regionale

Si è tenuta venerdì 3 ottobre, nella Sala del Consiglio comunale di Senigallia, l’incontro “Ripartire dalla Regione per far forte Senigallia”, promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Senigallia.

L’appuntamento è stato l’occasione per commentare l’esito positivo delle elezioni regionali e per delineare le prossime strategie politiche del partito sul territorio. Ai microfoni di Senigallia Notizie, nel video seguente visibile anche sul nostro canale YouTube, è Alessandro Regni, coordinatore comunale FDI, a raccontare sia la soddisfazione per il risultato elettorale, sia i temi da portare avanti nelle sedi regionali del governo.

I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno espresso grande soddisfazione per la riconferma di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche, definita una vittoria che premia il lavoro svolto nel primo mandato. Un risultato che, secondo il gruppo, consentirà di proseguire e completare il percorso di riforme avviato cinque anni fa.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’elezione di Corrado Canafoglia al Consiglio regionale, con oltre 3.300 preferenze, che garantirà una rappresentanza diretta per Senigallia e l’entroterra.

Alla conferenza sono intervenuti, oltre allo stesso Regni, Nicola Malerba, coordinatore per la Val Misa e Nevola; Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale; Riccardo Pizzi, vicesindaco di Senigallia; Cinzia Petetta, assessore comunale; Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia; e ovviamente Corrado Canafoglia, neoeletto consigliere regionale.