Le erbe spontanee nella tradizione marchigiana, tra buona cucina, tradizione e benessere Alla riscoperta delle erbe spontanee delle Marche

147 Letture Cronaca

Le erbe spontanee rappresentano un patrimonio prezioso della tradizione marchigiana, complice una conoscenza che ha radici antiche e che si interseca con le caratteristiche del territorio.

Spesso ci troviamo a incontrarle nella vita di tutti i giorni senza saperlo: nei campi, lungo i sentieri, persino ai margini degli spazi urbani, nelle aiuole delle rotonde o nei parchi pubblici. Questo perché le erbe spontanee crescono in modo naturale, senza alcun bisogno di pratiche per coltivarle. Risultano davvero preziose grazie alle proprietà nutrizionali che portano in dote, insieme a un lato aromatico che conquista anche l’olfatto.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una profonda riscoperta delle erbe spontanee nelle Marche: in cucina come nella cosmesi, solo per citare alcuni ambiti d’elezione. Un fenomeno che sta dando vita a una valorizzazione di una biodiversità fino a non molti decenni fa dimenticata, che permette di fermarsi e riflettere sul rapporto più profondo che ognuno di noi ha con la natura.

Rosa Mosqueta: erba spontanea del Cile, al centro dei cosmetici bio

Le piante spontanee sono presenti in tutto il mondo e c’è una varietà particolarmente apprezzata nel panorama dei cosmetici biologici: la Rosa Mosqueta. Si tratta di un arbusto che cresce in maniera naturale nelle Ande e in particolare in Cile, rinomato per le proprietà emollienti, antiossidanti, antiage, ricostituenti e leviganti. Una realtà pionieristica in questo settore è Mosquetas.com, che importa e valorizza l’olio cileno di Rosa Mosqueta attraverso una filiera sostenibile con prodotti bio 100% certificati e rigorosamente senza alcol. Un ponte ideale tra innovazione, natura e tradizione, capace di portare nelle nostre case la forza di una pianta che cresce libera ai piedi delle Ande.

Alla riscoperta delle erbe spontanee delle Marche

Le erbe spontanee delle Marche si trovano al centro di diversi studi condotti in ambito accademico, ad esempio presso l’Università di Macerata. La raccolta di queste specie vegetali è una pratica che ha radici antiche e si riallaccia a una cultura contadina. L’uso era sia curativo sia gastronomico. Tra le varietà più utilizzate troviamo quelle che seguono:

–cicoria selvatica: in ambito cosmetico presenta importanti proprietà lenitive e conferisce tonicità all’epidermide. In cucina la troviamo protagonista in diverse ricette della tradizione, come contorno e, ma è solo un esempio, in abbinamento alle fave;

– ortica: da raccogliere con attenzione in quanto urticante, è un concentrato di proprietà. È ottima in risotti, minestre e frittate;

– menta selvatica: odorosa e balsamica, si distingue, oltre che per il profumo fresco e delicato, per le proprietà antibatteriche e digestive, rivelandosi efficace per contrastare la nausea. Nella gastronomia marchigiana viene impiegata all’interno di salse e come guarnizione in diversi piatti nonché nei dolci;

– dente di leone: noto altresì come tarassaco, ha proprietà depurative che lo rendono un toccasana per il fegato. In cucina impreziosisce insalate e frittate nonché i piatti di carne più rustici e genuini.

Infine, merita una menzione particolare il finocchietto selvatico, ingrediente principe del brodetto marchigiano e di diversi piatti a base di pesce. Questa erba spontanea, dall’odore facilmente riconoscibile, possiede proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e digestive. Conquista con la sua semplicità, che poi è la cifra distintiva della cultura marchigiana nel suo senso più autentico.