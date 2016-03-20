Confartigianato denuncia i disagi e i pericoli legati ai cantieri sull’A-14 Chiesto l'azzeramento dei pedaggi per i mezzi pesanti

142 Letture Associazioni

Confartigianato Trasporti di Marche, Abruzzo e Puglia denunciano la situazione di estrema criticità generata dalla riapertura dei cantieri sulla tratta autostradale A14. I disagi si concentrano in Abruzzo, in particolare tra i caselli di Vasto Sud e Porto San Giorgio, e tra Pescara Sud e Grottammare.