Confartigianato denuncia i disagi e i pericoli legati ai cantieri sull’A-14
Chiesto l'azzeramento dei pedaggi per i mezzi pesanti
142 Letture0 commenti
Confartigianato Trasporti di Marche, Abruzzo e Puglia denunciano la situazione di estrema criticità generata dalla riapertura dei cantieri sulla tratta autostradale A14. I disagi si concentrano in Abruzzo, in particolare tra i caselli di Vasto Sud e Porto San Giorgio, e tra Pescara Sud e Grottammare.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!