Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
16°
Lunedì
11° / 19°
Martedì
10° / 20°
Mercoledì
10° / 21°
Giovedì
10° / 21°
Venerdì
12° / 21°
Sabato
11° / 21°
Domenica
12° / 21°
Lunedì
13° / 21°
Martedì
13° / 20°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Confartigianato denuncia i disagi e i pericoli legati ai cantieri sull’A-14

Chiesto l'azzeramento dei pedaggi per i mezzi pesanti

142 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
L'autostrada A14 a tre corsie e con barriere antirumore a Senigallia

Confartigianato Trasporti di Marche, Abruzzo e Puglia denunciano la situazione di estrema criticità generata dalla riapertura dei cantieri sulla tratta autostradale A14. I disagi si concentrano in Abruzzo, in particolare tra i caselli di Vasto Sud e Porto San Giorgio, e tra Pescara Sud e Grottammare.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 5 ottobre, 2025 
alle ore 10:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura