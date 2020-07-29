Giornate FAI d’Autunno 2025: nelle Marche 46 aperture in tutte le province Sabato 11 e domenica 12 ottobre la 14esima edizione dell'evento. Tra i luoghi segnalati anche il Borgo di Nidastore di Arcevia

Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica.