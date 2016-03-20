Algoritmo di UniMc batte sondaggi: previsione esatta regionali Marche da un’analisi social
Giuristi e data scientist a confronto sui temi delle campagne elettorali digitali nel convegno finale del progetto RightNets
166 Letture0 commenti
Un modello sviluppato dai ricercatori dell’Università di Macerata ha centrato in pieno l’esito delle elezioni regionali nelle Marche, con uno scarto di pochi decimali rispetto ai risultati ufficiali e una precisione superiore a quella dei sondaggi tradizionali.
La presentazione è arrivata lunedì 29 settembre, a urne appena chiuse, durante il convegno conclusivo del progetto di ricerca RightNets, ospitato alla Facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza di Roma.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!