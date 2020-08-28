Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
L’emozione di Andrea Nobili, eletto Consigliere regionale delle Marche con AVS

"Dispiace per sconfitta Ricci. Difenderò temi sociale e ambiente. Costruire soggetto politico forte e vincente nel Centrosinistra"

Politica
Andrea Nobili

“La sconfitta di Matteo Ricci e del Centrosinistra nelle Marche è un insuccesso che mi rattrista. Ora occorrerà una seria riflessione per capire come rialzare la testa.

In questo quadro, il mio risultato personale mi emoziona ancor più, perché mi consegna tra le mani una grande responsabilità, quella di portare, e difendere, nel nuovo Consiglio regionale i temi sociali e ambientali che Alleanza Verdi e Sinistra promuove nel suo programma e che, con i nostri elettori e con chi condivide la nostra sensibilità, consideriamo di vitale rilevanza per le Marche.

