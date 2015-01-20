Allerta gialla su tutte le Marche per vento forte e possibili mareggiate Avviso meteo per l'intera giornata di giovedì 2 ottobre 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 1 ottobre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 54/2025 per criticità dovuta a vento e mareggiate per tutta la giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

FENOMENI: per la giornata di domani sono previste precipitazioni maggiormente a carattere di rovescio fino alla mattinata e lungo la fascia costiera, con progressivo esaurimento dei fenomeni. Nelle prime ore del pomeriggio deboli piovaschi nelle zone meridionali in rapido esaurimento. La ventilazione da nord est aumenterà di intensità in particolare lungo la costa ed il crinale appenninico e, nelle ore centrali, anche nelle zone interne del settore centro settentrionale. La velocità media sarà di vento moderato o teso con raffiche fino al grado di burrasca. Contestualmente il mare sarà molto mosso con mareggiate lungo le coste esposte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell'Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it