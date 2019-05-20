Elezioni Regionali Marche 2025: concluse operazioni di scrutinio, il dato definitivo
Le attribuzioni dei voti delle liste e i dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti
163 Letture0 commenti
Si sono concluse nella tarda serata del 29 settembre le operazioni di scrutinio delle consultazioni elettorali regionali 2025 e quindi di immissione dei dati da parte dell’Ufficio elettorale della Regione Marche (aggiornamento ore 16 del 30/09).
Su Marche Notizie le attribuzioni dei voti delle liste che appoggiavano le coalizioni e le relative percentuali a livello complessivo regionale.
Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!