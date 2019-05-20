Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Elezioni Regionali Marche 2025: concluse operazioni di scrutinio, il dato definitivo

Le attribuzioni dei voti delle liste e i dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti

Politica
Elezioni regionali - Scrutinio delle schede

Si sono concluse nella tarda serata del 29 settembre le operazioni di scrutinio delle consultazioni elettorali regionali 2025 e quindi di immissione dei dati da parte dell’Ufficio elettorale della Regione Marche (aggiornamento ore 16 del 30/09).

Su Marche Notizie le attribuzioni dei voti delle liste che appoggiavano le coalizioni e le relative percentuali a livello complessivo regionale.

 

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Martedì 30 settembre, 2025 
alle ore 16:51
