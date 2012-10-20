Iniziativa del Centro Mazziniano per ricordare Simoncelli Il 2 ottobre a Senigallia

l prossimo 2 ottobre il Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione” di Senigallia ricorderà, come da consolidata consuetudine, la figura del concittadino Girolamo Simoncelli in occasione del 173° anniversario della sua fucilazione per opera delle truppe svizzere al servizio di papa Pio IX.

Nominato responsabile dell’ordine pubblico durante i mesi della gloriosa Repubblica Romana del 1849, Simoncelli saldo nelle proprie convinzioni repubblicane e mazziniane seppe onorare l’oneroso impegno a cui era stato eletto, nonostante attorno a lui si aggirassero beceri provocatori di bassa lega e falsi amici infiltrati per venali interessi personali. Chi alla fine lo sconfisse però furono una sentenza inquinata ed un plotone di mercenari.

Dopo una breve cerimonia nel corso della quale sarà depositata una corona d’alloro dinanzi al monumento a lui dedicato, la cittadinanza è invitata a partecipare a una pubblica conferenza che si svolgerà presso la sala convegni del Centro Cooperativo Mazziniano, in via Chiostergi n. 10. Lo storico e storico dell’arte Michele Servadio, socio del CCM e socio effettivo dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti e della Deputazione di Storia Patria per le Marche, ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita della “Scuola Moderna”, ovvero di quel nucleo ristretto di pittori che, secondo Mazzini, aveva la missione di cogliere e interpretare il messaggio repubblicano per poi restituirlo al popolo attraverso l’arte e la poesia. Lungo un percorso che parte da Francesco Hayez e giunge a Francesco Podesti, i partecipanti avranno modo di comprendere le simbologie nascoste e le allegorie segrete presenti all’interno dell’impianto iconografico di alcuni fra i più significativi dipinti dell’Ottocento italiano. A seguire il musicista e divulgatore Massimo Parisi condurrà invece il pubblico nella musica e nel cinema del Novecento, lungo un percorso che vuole dimostrare come i principi repubblicani si siano adattati alla quarta e settima arte durante la contemporaneità; per l’occasione, lo stesso Massimo Parisi eseguirà strumentalmente alcuni brani a tema risorgimentale. Appuntamento giovedì 2 ottobre alle ore 17,30 presso il Centro Cooperativo Mazziniano, in via Chiostergi n. 10.