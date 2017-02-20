Estate dai grandi numeri per l’Orchestra Insieme per gli altri Autunno al via con un concerto a Maiolati Spontini

127 Letture Cultura e Spettacoli

L’Orchestra Insieme per gli altri non si ferma mai e dopo aver chiuso con successo il tour estivo che l’ha vista protagonista non solo nelle Marche, ma anche fuori regione, guarda già avanti con i primi appuntamenti autunnali: per la provincia di Ancona l’evento è in programma a Maiolati Spontini.

Ma andiamo per ordine, con un occhio ai risultati raggiunti nei mesi scorsi: l’estate appena conclusa è stata caratterizzata dai grandi numeri con quasi trenta concerti, centinaia di spettatori e migliaia di euro raccolti in beneficienza a sostegno di realtà e associazioni del territorio in cui l’orchestra si è esibita. Questo, infatti, l’obiettivo del gruppo nato nel 2019 e con più di 200 concerti al suo attivo. In sei anni, nonostante il periodo del Covid, è riuscita a coinvolgere 127 tra associazioni benefiche ed enti istituzionali, raccogliendo oltre 110.000 euro a favore delle realtà partner.