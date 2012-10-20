“Costituzione ci dice che veri patrioti sono cittadini che hanno a cuore la Pace” AVS: "Invitiamo a dare fiducia a chi esprime e testimonia opposizione a politiche di guerra e riarmo"

Dall’inizio dell’aggressione russa in Ucraina, passando per il terribile 7 ottobre e la spropositata reazione genocida in corsa da parte di Israele, c’è un unico partito nel Parlamento italiano che si è battuto fin dal primo momento, compattamente e coerentemente per la pace, senza fare due pesi e due misure in base alle forze in campo, Alleanza Verdi Sinistra.

Ci teniamo a rivendicare questo aspetto.

Il pacifismo fa parte del DNA di questo partito da sempre e i nostri iscritti e simpatizzanti stanno dando un contributo notevole al movimento pacifista attuale, che sta rivelando una voglia di partecipazione dal basso ed una forza importantissime per il futuro del paese.

Come c’entra tutto ciò con una campagna elettorale per delle elezioni regionali? C’entra eccome. L’accettazione supina dell’aumento delle spese militari chiesta da Trump e supinamente accettata dai nostri governanti sovranisti – spacciata come imposta dalle aggressioni che staremmo per subire – porterà, come sempre in questi casi, ad un forte ridimensionamento della spesa pubblica per sanità, istruzione, difesa del territorio e tanto altro.

Pensando alle Marche in cui la sanità pubblica è in perenne declino, la crisi demografica è inarrestabile e la difesa del territorio un problema enorme, si capisce perché il “ripudio della guerra” sia irrinunciabile eticamente, ma anche perché occorra contrastare fortemente l’impoverimento del paese, della regione causato dall’aumento della spesa militare.

La guerra oltre a portare morte e distruzione, arricchisce alcuni e riduce in povertà i più.

Per questo riteniamo occorra attivare gli strumenti della diplomazia e fermare la corsa agli armamenti, ma le nostre classi dirigenti e le elites finanziarie si stanno rivelando inadeguate al compito , se non complici dell’apparato industriale-militare, supine come già detto.

Di qui l’invito di Alleanza Verdi Sinistra ad andare a votare dando fiducia a quei candidati che esprimono e testimoniano la loro opposizione a politiche di guerra e riarmo.

Pro memoria: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

E’ la nostra Costituzione, ci dice che i veri patrioti sono i cittadini che hanno a cuore la Pace.

da Alleanza Verdi Sinistra – Senigallia