Battisti, M5S, Regionali: “Senigallia vuoi vincere? Ecco l’ambo secco per domenica e lunedì” "Mentre gli altri partiti conducono battaglie solitarie, noi diciamo di unirci sulla sanità, tema fondamentale"

190 Letture Politica

Sapete che nelle Marche l’85 per cento dei soldi che stanzia la Regione sono per la Sanità? Sapete che noi paghiamo il 50 per cento delle tasse? Perché allora noi di Senigallia non riceviamo nulla in cambio (se non l’ordinaria amministrazione) e dobbiamo essere sempre considerati cittadini di Serie B?

Chi vi scrive (Paolo Battisti) non è candidato alle Elezioni Regionali che si terranno domenica e lunedì prossimi. Per me è importante dirlo, perché non sto qui a promettere l’impossibile (o a raccontarvi frottole) con lo scopo di andare ad Ancona per prendere per 5 anni migliaia di euro al mese senza fare nulla.

Sono 40 anni che faccio politica dal basso e per il Bene Comune. E ho sempre lavorato nella mia vita senza mai avere un soldo dal ‘potere’. E sono 20 anni che mi occupo di Sanità, dei problemi dell’Ospedale di Senigallia e delle strutture socio-sanitarie del nostro territorio.

Per la prima volta nella mia vita mi sono iscritto, un anno fa, ad un partito, il Movimento 5 Stelle. E l’ho fatto perché su alcuni temi fondamentali (Sanità appunto, Istruzione e Lavoro), siamo in completa simbiosi. Il Presidente Conte è venuto nelle Marche questi giorni e ha detto quello che dice sempre: “Più Sanità Pubblica”.

Ma c’è un’altra cosa che mi ha spinto verso i 5 Stelle: sulla Sanità siamo d’accordo sul fatto che noi cittadini, al di là del colore politico, tutti insieme dobbiamo essere uniti per perorare la causa dell’Ospedale di Senigallia. Mentre gli altri partiti conducono battaglie solitarie, noi diciamo di unirci su questo tema!

Dopo che Berlusconi nel 2011 si dimise perché il Paese stava andando in bancarotta (e la Meloni come Ministro era già responsabile di questa disfatta), il suo successore, Monti, ed i suoi collaboratori e ministri, per rientrare dal deficit, cominciarono ad applicare tagli alla Spesa Pubblica tali da far tremare i polsi. E da qui nelle Marche le scelte scellerate di Ceriscioli che hanno depotenziato il nostro Ospedale fino a renderlo un terzo di quello che era in precedenza. Un Ospedale che fino alla fine del millennio era considerato una eccellenza per alcuni reparti, tanto che veniva da noi gente da tutta Italia. E la destra che ha governato in questi 5 anni nelle Marche non hai mai aiutato la nostra città.

Cosa fare ora quindi se si sono compiute scelte scellerate e in questi 5 anni non è cambiato niente?

1) In questo momento Senigallia, Jesi e Fabriano sono considerati come un unico Ospedale. Noi vogliamo che questa folle ripartizione venga tolta e che ciascuno di questi Nosocomi abbia le 13 Unità Operative Complesse che ci sono state tolte e che ci ridarebbero la tranquillità (non solo a noi, ma anche ai cittadini di Fabriano e Jesi), di poter essere curati nella nostra città. E la dignità di avere un Ospedale che possa diventare nuovamente di Serie A.

2) Istituire per Senigallia una vera Casa di Comunità (e non quella farlocca di Acquaroli che l’ha messa all’ultimo minuto al Poliambulatorio solo per farci contenti, ma non si realizzerà mai). Nel piano triennale dei lavori pubblici per Senigallia non è previsto nulla. Nel piano socio-sanitario Regionale per Senigallia non è previsto nulla. 180milioni di euro per il nuovo Ospedale di Macerata, 200milioni di euro per il nuovo Ospedale di Pesaro.

E noi? Da noi hanno distrutto la pineta dentro l’Ospedale per costruirci una nuova palazzina per il Pronto Soccorso. Senza nuove assunzioni o nuovi macchinari. Quindi sposteranno il personale (poco, al quale va tutto il mio plauso e la mia riconoscenza), da una parte all’altra e basta. Questo è tutto quello che si farà a Senigallia.

3) Infermiere di Comunità – 16 anni fa (ero l’unico ad aver capito che stavano smantellando il nostro Ospedale) da Consigliere di Opposizione riuscii a far votare una Mozione per far si che l’Ospedale di Senigallia non perdesse nessuna Unità Operativa Complessa. Poi feci votare un’altra Mozione per istituire, sempre a Senigallia, l’infermiere di quartiere h24, 7 giorni su 7, figura che, dove è stata introdotta, ha portato ad una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso del 50 per cento! Da qui dobbiamo ripartire.

4) Istituire un Comitato di Salute Pubblica che coinvolga tutti i cittadini di Senigallia (la Sanità non deve avere un colore politico). Il Comitato supporterà l’attività del Sindaco in Regione per difendere il nostro Ospedale e quindi la nostra Salute! Bisogna dire basta ai campanilismi perché da soli destra e sinistra non vanno da nessuna parte.

Io quindi chiedo un voto per Senigallia. E lo chiedo invitandovi a votare il Movimento 5 Stelle, perché sarà un voto per unire tutti i senigalliesi sul tema della Sanità (e non solo) e non per dividerli come sempre si è fatto finora.

A Senigallia siamo degnamente rappresentati da Daniela Pieragostini, una insegnante, nostra concittadina, che da sempre si batte per il Bene Comune. Daniela è una bellissima persona, che dedica il suo tempo libero per gli altri e sono contento di fare il suo nome. Per quanto riguarda il fronte uomini (se volete potete dare due preferenze, una maschile e una femminile) il mio voto andrà a Sergio Romagnoli, già Senatore della Repubblica, che ha avuto a che fare con la Sanità Pubblica e sa quanto è importante. Sergio mi ha colpito sin dalla prima volta perché è una persona che ascolta, che si informa, che studia e poi agisce, completamente al servizio, anche lui, del Bene Comune.

Paolo Battisti (Movimento 5 Stelle Senigallia – Parte del gruppo territoriale Val Misa)