Poco prima delle 9, sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche
Chiusura temporanea il 26 settembre
343 Letture0 commenti
Poco prima delle 9, sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni.
La misura si è resa necessaria, in via precauzionale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per consentire il loro intervento su una fuga di gas, trasportato da un condotto, situato all’esterno della piattaforma all’autostradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 7° Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, si registra 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Civitanova Marche in direzione Ancona.
Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Loreto. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Pescara.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!