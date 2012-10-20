Logo farmacieFarmacie di turno


Chiusura temporanea il 26 settembre

343 Letture
Cronaca
incidente sull’A14 nei pressi dell’uscita per Senigallia
Poco prima delle 9, sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni.
 

La misura si è resa necessaria, in via precauzionale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per consentire il loro intervento su una fuga di gas, trasportato da un condotto, situato all’esterno della piattaforma all’autostradale.
 
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 7° Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. 
Attualmente, si registra 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Civitanova Marche in direzione Ancona.
 
Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Loreto. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Pescara.
Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 26 settembre, 2025 
alle ore 9:54
