Le proposte di Maurizio Mangialardi per l’agricoltura "Resta un settore fondamentale"

L’agricoltura è da sempre l’anima delle Marche. Non solo perché ha modellato il nostro paesaggio fatto di colline, borghi e campagne che digradano verso la costa, ma perché ha dato lavoro, identità e futuro a intere generazioni.

È il settore primario, quello da cui tutto parte: la qualità del cibo che portiamo in tavola, l’equilibrio del nostro ambiente, la bellezza del territorio che richiama turismo, la forza delle nostre comunità locali.

Oggi questo comparto resta un pilastro dell’economia regionale, con filiere che vanno dal vino all’olio, ai formaggi, dai cereali alle carni marchigiane, e che alimentano anche la nostra agroindustria ed esportazioni di qualità. Ma gli agricoltori vivono un tempo difficile: redditi in calo, prezzi instabili, annate compromesse dai cambiamenti climatici, normative spesso lente e complicate. Senza interventi mirati rischiamo di indebolire non solo un settore economico, ma l’intero equilibrio tra paesaggio, ambiente e qualità della vita. Per questo mi impegno per portare un patto, semplice e concreto, tra agricoltura, paesaggio e comunità. Un patto che riporti l’agricoltura nella sua giusta collocazione: prima economia, giusto reddito, giusta dignità.

Queste le mie proposte:

1. Reddito e dignità agli agricoltori: strumenti di sostegno stabili e accordi di filiera che garantiscano una distribuzione più equa del valore, dal campo alla tavola.

2. Semplificazione normativa: revisione delle regole oggi obsolete e burocratiche, per procedure snelle e tempi certi, vicini alle esigenze delle imprese agricole.

3. Dialogo tra agricoltura e industria: promuovere una collaborazione stabile con l’agroindustria, rafforzando le filiere strategiche e l’integrazione tra produzione e trasformazione.

4. Territorio e qualità della vita: sostenere l’agricoltore come imprenditore e custode del paesaggio, riconoscendone il ruolo fondamentale per ambiente, turismo e comunità.

5. Tavolo permanente dell’agricoltura: un luogo di confronto trasparente e continuo tra Regione, associazioni, cooperative e agroindustria, capace di unire coste, pianure e aree interne in una strategia comune.

Difendere l’agricoltura significa difendere la nostra storia, il paesaggio e il futuro delle Marche.

Maurizio Mangialardi