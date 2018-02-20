“Il tema delle concessioni balneari è giunto a un momento cruciale” "Le Marche devono dare un segnale di serietà: regole certe, gare trasparenti e tutele per chi ha costruito con sacrificio il turismo"

Il tema delle concessioni balneari è giunto a un momento cruciale.

Dopo anni di proroghe e rinvii, è ormai chiaro che le gare sono ineludibili. I Comuni marchigiani non possono essere lasciati soli a gestire procedure complesse e delicate, con ricadute enormi sul lavoro, sull’economia turistica e sul futuro delle nostre coste.”

Lo afferma Maurizio Mangialardi dopo l’incontro con gli operatori balneari tenutosi stamattina 24 settembre.

“La nuova Regione costituirà una struttura tecnica dedicata, capace di accompagnare i Comuni nell’applicazione della direttiva Bolkestein e nella gestione delle gare. Una cabina di regia regionale che metta a disposizione:

– competenze giuridiche e amministrative per predisporre i bandi,

– personale qualificato per seguire le procedure,

– criteri chiari che valorizzino chi ha esperienza, chi ha investito nel tempo e chi ha creato lavoro,

Infine, è necessario sancire con nettezza il principio della non cumulabilità delle concessioni, per evitare concentrazioni e garantire un mercato equo e pluralista.”

“Il rischio – conclude – è che, senza un supporto puntuale e condiviso, ogni Comune si muova in ordine sparso, con contenziosi infiniti e operatori nell’incertezza. Le Marche devono dare un segnale di serietà: regole certe, gare trasparenti e tutele per chi ha costruito con sacrificio il turismo balneare nella nostra Regione, garantendo anche opportunità alle nuove generazioni. È un impegno che prenderemo insieme a Matteo Ricci.”

Maurizio Mangialardi

