Logo farmacieFarmacie di turno


Domenici Robertucci
Adesso
22°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
14° / 23°
Sabato
14° / 22°
Domenica
14° / 19°
Lunedì
15° / 21°
Martedì
14° / 21°
Mercoledì
14° / 20°
Giovedì
14° / 19°
Venerdì
14° / 19°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Ricci a Fano e Porto San Giorgio

Si chiude la campagna elettorale

75 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, mercoledì 24 settembre, sarà assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, per gli ultimi due ‘Comizi d’Amore per le Marche’ che si terranno a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, e a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.


Il comizio di Fano si terrà alle ore 18:00, in Piazza Amiani.
Il comizio di Porto San Giorgio si svolgerà invece alle ore 21:00 in Piazza Matteotti.

Da

Matteo Ricci

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 24 settembre, 2025 
alle ore 9:49
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura