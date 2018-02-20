Ricci a Fano e Porto San Giorgio Si chiude la campagna elettorale

75 Letture Politica

Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, mercoledì 24 settembre, sarà assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, per gli ultimi due ‘Comizi d’Amore per le Marche’ che si terranno a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, e a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.



Il comizio di Fano si terrà alle ore 18:00, in Piazza Amiani.

Il comizio di Porto San Giorgio si svolgerà invece alle ore 21:00 in Piazza Matteotti.

Matteo Ricci