Presentazione a Senigallia del libro di Mauro Rognoli “La colpa di essere fiumi” Mercoledì 24 settembre Marco Lion e Andrea Nobili dialogheranno con l'autore. Coordina Catia Ventura

119 Letture Cultura e Spettacoli

Mercoledì 24 settembre 2025 ore 21,00 Auditorium San Rocco – Piazza Garibaldi. Presentazione del libro di Mauro Rognoli “La colpa di essere fiumi”. Storia degli inutili e pericolosi interventi sul Fiume Misa nella città delle alluvioni, Senigallia.

Protagonisti la Regione Marche, il Consorzio di Bonifica. Attore silente e condividente il Comune di Senigallia. Ventura Edizioni

È un libro inchiesta sulla lunga sequenza di errori, di provvedimenti insensati e pericolosi, di milioni di euro pubblici destinati a interventi inutili e “buttati in discarica” a Senigallia, una città ad altissimo rischio alluvioni, che, negli anni, hanno significato morti e devastanti danni, una situazione che attende ancora risposte sensate e che, fino ad oggi, ha visto solo promesse non mantenute, interventi non risolutivi o, peggio, ingannevoli.

Il libro svela, in particolare, progetti della Regione Marche, attraverso il Consorzio di Bonifica marchigiano, negli anni 2020-21: tra questi la demolizione e il rifacimento del ponte Due Giugno, causa nel settembre 2022 del violento straripamento fluviale nel centro storico della città. E poi quei progetti senza senso, rimasti ancora tali, come il prolungamento della banchina di destra del fiume, l’uso della darsena Bixio (dove stazionano i barchini) come vasca di espansione per le piene, ed infine l’escavo della foce del Misa, lavoro iniziato e mai portato a termine.

Testardi errori, con il silenzio consenziente della Giunta comunale, quasi ad offrire Senigallia come luogo di sperimentazione, di vittima predestinata.

Una storia, purtroppo, che continua tutt’oggi, con il nuovo ponte Garibaldi e il progetto di demolizione e ricostruzione in un nuovo sito del ponte Portone.

La presentazione del libro sarà anche l’occasione per approfondire il tema della partecipazione e del controllo civico nei processi decisionali della pubblica amministrazione, questione particolarmente sensibile a Senigallia come nel caso dell’osceno progetto del nuovo ponte Garibaldi, “il ponte a brugola” in pieno centro storico, nonostante l’opposizione di oltre 10 mila firme di cittadini.

Ne parleranno con l’autore:

Marco Lion – Presidente Italia Nostra di Senigallia

Andrea Nobili – già Difensore civico regionale

Coordina:

Catia Ventura, Editrice

Il libro, corredato da molti documenti, è in vendita nelle librerie, edicole e on line sul sito www.venturaedizioni.it.