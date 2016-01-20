In 7.000 per la Palestina ad Ancona Cittadini da tutta la regione

Il corteo moltitudonario del Coordinamento Marche per la Palestina ha raggiunto il varco della dogana del porto commerciale di Ancona bloccando ogni uscita ed entrata nel porto. 7000 persone da tutte le Marche, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici hanno dato una prova di determinazione pacifica sfidando il divieto della Questura per rispondere alla chiamata dello sciopero generale per bloccare tutto.

Gli organizzatori del corteo invitano la cittadinanza a rimanere mobilitata in difesa della iniziativa umanitaria della Global sumud flotilla che nei prossimi giorni arriverà di fronte a Gaza.

Il coordinamento Marche per la Palestina