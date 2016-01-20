Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
24°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
14° / 22°
Sabato
14° / 20°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
16° / 20°
Martedì
14° / 20°
Mercoledì
14° / 18°
Giovedì
14° / 18°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Area Broker - Broker di assicurazioni a Senigallia

In 7.000 per la Palestina ad Ancona

Cittadini da tutta la regione

183 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Ancona, zona Porto
Il corteo moltitudonario del Coordinamento Marche per la Palestina ha raggiunto il varco della dogana del porto commerciale di Ancona bloccando ogni uscita ed entrata nel porto. 7000 persone da tutte le Marche, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici hanno dato una prova di determinazione pacifica sfidando il divieto della Questura per rispondere alla chiamata dello sciopero generale per bloccare tutto.
 

Gli organizzatori del corteo invitano la cittadinanza a rimanere mobilitata in difesa della iniziativa umanitaria della Global sumud flotilla che nei prossimi giorni arriverà di fronte a Gaza.
 
Il coordinamento Marche per la Palestina 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 23 settembre, 2025 
alle ore 9:08
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura