Diffida ad iniziare lavori di Ponte Garibaldi prima di decisione Giudice Amministrativo

Come associazioni ambientaliste che si stanno battendo, con il sostegno di più di 10.000 cittadini, perché venga evitato a Senigallia l’affronto del “ponte a brugola” abbiamo diffidato il Commissario Delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022, Francesco Acquaroli, e il Vice Commissario, Stefano Babini, dal dar avvio ai lavori di realizzazione del Ponte Garibaldi prima della decisione del Giudice Amministrativo.

Un atto divenuto necessario dopo lo stillicidio di notizie fuorvianti o palesemente false che vengo rilanciate ad arte per intossicare l’ambiente, come il tentativo di far credere a mezzo organi di stampa che tutto è stato deciso in merito alla ricostruzione del ponte Garibaldi per cui starebbero per iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo ponte o, in precedenza, come gli ipotizzati effetti collaterali nei confronti dei contributi agli alluvionati in caso di un accoglimento del nostro ricorso.

Sarà per l’imminenza del voto regionale, sarà la stizza per il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito al nostro ricorso contro il progetto di nuovo ponte Garibaldi che rimanda il tutto alla decisione del TAR Marche il prossimo 5 novembre, ma all’impudenza continua di annunci farlocchi e alle indecenti forzature della realtà abbiamo deciso di dare una risposta certa e inequivocabile.

Il nuovo ponte Garibaldi è un progetto sbagliato, incredibilmente costoso, inutile per la sicurezza dalle alluvioni e che comprometterà il sistema della viabilità e la bellezza monumentale del centro storico e dei Portici Ercolani e noi proseguiremo questa battaglia fino in fondo!

