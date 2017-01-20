Ricerca e innovazione, pubblicati due nuovi bandi regionali Previsto lo stanziamento di fondi per 11 milioni di euro

169 Letture Cronaca

Trasferimento tecnologico e industrializzazione dei risultati della ricerca: con la pubblicazione di due nuovi bandi, per un totale di 11 milioni di euro, la Regione Marche si appresta a completare un percorso avviato all’inizio dell’attuale programmazione, che ha visto il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo e che oggi approda alle fasi più vicine al lancio di prodotti e tecnologie innovative sul mercato.