Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
31°
Domenica
22° / 30°
Lunedì
22° / 28°
Martedì
20° / 29°
Mercoledì
22° / 29°
Giovedì
22° / 28°
Venerdì
20° / 26°
Sabato
18° / 24°
Domenica
17° / 24°
Lunedì
17° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Il Pinguino - Gelateria artigianale - Cocktail bar - Cesano di Senigallia

Ricerca e innovazione, pubblicati due nuovi bandi regionali

Previsto lo stanziamento di fondi per 11 milioni di euro

169 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Palazzo Regione Marche

Trasferimento tecnologico e industrializzazione dei risultati della ricerca: con la pubblicazione di due nuovi bandi, per un totale di 11 milioni di euro, la Regione Marche si appresta a completare un percorso avviato all’inizio dell’attuale programmazione, che ha visto il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo e che oggi approda alle fasi più vicine al lancio di prodotti e tecnologie innovative sul mercato.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura