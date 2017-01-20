Follia, Visioni e Libertà: continua alla Rotonda a Mare di Senigallia “L’Estetica dell’Effimero” Il 16 e 17 agosto alle 21.30 Salvador Dalì e la generazione perduta

Se vi siete persi le prime giornate de L’Estetica dell’Effimero, non preoccupatevi! Le ultime due serate di questa straordinaria rassegna culturale vi aspettano per regalarvi emozioni uniche e approfondimenti sorprendenti. Ecco nel dettaglio cosa succederà e perché non potete mancare.

Sabato 16 agosto – ore 21:30

SALVADOR DALÌ

(GENIO? FOLLIA? ARTE? ECCESSO? MAH…)

Preparatevi a entrare nel mondo affascinante e controverso di Salvador Dalì.

Una conversazione coinvolgente con Mauro Pierfederici e Alessio Messersì svelerà i segreti, le intuizioni e le stranezze di uno degli artisti più iconici e ambigui del Novecento. Tra eccessi, genialità e visioni bizzarre, scopriremo come Dalì abbia sfidato i confini tra follia e arte, lasciando un’impronta indelebile nel mondo culturale.

Per rendere questa serata ancora più magica, la musica dal vivo di Giulia Seri e Roberto Chiostergi creerà un’atmosfera suggestiva, trasportandoci nel suo universo di sogno e realtà.

Domenica 17 agosto – ore 21:30

GLI ANNI FOLLI E LA GENERAZIONE PERDUTA

In questa serata speciale, la stimata storica dell’arte Anna Pia Giansanti ci condurrà in un viaggio tra i momenti più iconici di un’epoca di sogni, rivoluzioni e contraddizioni. Attraverso aneddoti e analisi approfondite, scopriremo le passioni e i controsensi di un’epoca indimenticabile, quella dei “folli” anni Venti parigini e della “generazione perduta”.

Sarà poi compito di Galdina Bonvicini interpretare alcuni brani recitati, offrendo una riflessione poetica sul tema della follia e dell’arte.

Queste ultime due serate sempre ad ingresso libero, sono pensate per lasciarci con nuove prospettive, emozioni profonde e un’interpretazione più ricca del tema “follia” come forma di libertà e creatività.

Per info. www.lesteticadelleffimero.it