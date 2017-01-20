Un Volto x Fotomodella Marche 2025: Arianna Brunetti vince selezione di Serra San Quirico Assegnati pass per la finale regionale di fine agosto a Senigallia

Un trionfo di bellezza, fascino e spettacolo alla Sagra del Coniglio in Porchetta di Castellaro di Serra San Quirico, che quest’anno ha ospitato la selezione ufficiale Marche del prestigioso concorso nazionale UN VOLTO X FOTOMODELLA, organizzato e diretto da Valentina Papi.

Sul palco, miss provenienti da tutta la regione hanno incantato il pubblico in una passerella elegante e frizzante, sfidandosi per conquistare l’accesso all’attesissima finale regionale.

A condurre la serata, la stessa Valentina Papi, che ha annunciato le fortunate vincitrici dei pass per la finale:

Arianna Brunetti, 17 anni, di Arcevia, si è aggiudicata il primo posto;

Arianna Gigli, 19 anni, di Osimo;

Aurora Bruni, 17 anni, di Rovereto, ospite in vacanza nelle Marche;

Asia Cibrario, 17 anni, di Senigallia;

Elisa Stopponi e Rachele Cardinali, di Cerreto d’Esi e Fabriano, ex aequo.

Ospite d’eccezione la radiosa Miss Sorriso Italia 2024, Nicol Bertolini, che ha incantato la platea con la sua voce. A completare la serata, un esclusivo flash moda firmato Rashway, con le nuove collezioni di sportswear.

Ora l’attesa è tutta per l’ultimo appuntamento: la selezione di fine agosto al Chiringuito di Senigallia, dove verranno scelte le miss che porteranno i colori delle Marche alla finale nazionale di Pisa.

La corsa alla corona continua… seguiteci per scoprire chi conquisterà il titolo!

dagli organizzatori