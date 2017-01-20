Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Adesso
30°
Sabato
23° / 31°
Domenica
21° / 30°
Lunedì
22° / 28°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
20° / 30°
Giovedì
22° / 27°
Venerdì
19° / 26°
Sabato
18° / 23°
Domenica
18° / 24°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Biondi Abbigliamento - Saldi estate 2025 dal 50% al 70% - Castelleone di Suasa (AN)

Un Volto x Fotomodella Marche 2025: Arianna Brunetti vince selezione di Serra San Quirico

Assegnati pass per la finale regionale di fine agosto a Senigallia

168 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Un Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San Quirico

Un trionfo di bellezza, fascino e spettacolo alla Sagra del Coniglio in Porchetta di Castellaro di Serra San Quirico, che quest’anno ha ospitato la selezione ufficiale Marche del prestigioso concorso nazionale UN VOLTO X FOTOMODELLA, organizzato e diretto da Valentina Papi.

Sul palco, miss provenienti da tutta la regione hanno incantato il pubblico in una passerella elegante e frizzante, sfidandosi per conquistare l’accesso all’attesissima finale regionale.

Un Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San QuiricoUn Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San Quirico

A condurre la serata, la stessa Valentina Papi, che ha annunciato le fortunate vincitrici dei pass per la finale:
Un Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San QuiricoArianna Brunetti, 17 anni, di Arcevia, si è aggiudicata il primo posto;
Arianna Gigli, 19 anni, di Osimo;
Aurora Bruni, 17 anni, di Rovereto, ospite in vacanza nelle Marche;
Asia Cibrario, 17 anni, di Senigallia;
Elisa Stopponi e Rachele Cardinali, di Cerreto d’Esi e Fabriano, ex aequo.

Ospite d’eccezione la radiosa Miss Sorriso Italia 2024, Nicol Bertolini, che ha incantato la platea con la sua voce. A completare la serata, un esclusivo flash moda firmato Rashway, con le nuove collezioni di sportswear.

Un Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San QuiricoUn Volto x Fotomodella Marche 2025 - Selezione di Serra San Quirico

Ora l’attesa è tutta per l’ultimo appuntamento: la selezione di fine agosto al Chiringuito di Senigallia, dove verranno scelte le miss che porteranno i colori delle Marche alla finale nazionale di Pisa.

La corsa alla corona continua… seguiteci per scoprire chi conquisterà il titolo!

dagli organizzatori

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura