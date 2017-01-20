Un Volto x Fotomodella Marche 2025: Arianna Brunetti vince selezione di Serra San Quirico
Assegnati pass per la finale regionale di fine agosto a Senigallia
Un trionfo di bellezza, fascino e spettacolo alla Sagra del Coniglio in Porchetta di Castellaro di Serra San Quirico, che quest’anno ha ospitato la selezione ufficiale Marche del prestigioso concorso nazionale UN VOLTO X FOTOMODELLA, organizzato e diretto da Valentina Papi.
Sul palco, miss provenienti da tutta la regione hanno incantato il pubblico in una passerella elegante e frizzante, sfidandosi per conquistare l’accesso all’attesissima finale regionale.
A condurre la serata, la stessa Valentina Papi, che ha annunciato le fortunate vincitrici dei pass per la finale:
Arianna Brunetti, 17 anni, di Arcevia, si è aggiudicata il primo posto;
Arianna Gigli, 19 anni, di Osimo;
Aurora Bruni, 17 anni, di Rovereto, ospite in vacanza nelle Marche;
Asia Cibrario, 17 anni, di Senigallia;
Elisa Stopponi e Rachele Cardinali, di Cerreto d’Esi e Fabriano, ex aequo.
Ospite d’eccezione la radiosa Miss Sorriso Italia 2024, Nicol Bertolini, che ha incantato la platea con la sua voce. A completare la serata, un esclusivo flash moda firmato Rashway, con le nuove collezioni di sportswear.
Ora l’attesa è tutta per l’ultimo appuntamento: la selezione di fine agosto al Chiringuito di Senigallia, dove verranno scelte le miss che porteranno i colori delle Marche alla finale nazionale di Pisa.
La corsa alla corona continua… seguiteci per scoprire chi conquisterà il titolo!
dagli organizzatori
