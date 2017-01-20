Progetto Marche Vive si è incontrato a Senigallia Un incontro operativo per valorizzare le sensibilità territoriali e rafforzare il progetto civico

165 Letture Politica

Un confronto serrato, ricco di idee e visioni, quello che si è svolto a Senigallia in occasione dell’incontro tecnico-operativo della lista Progetto Marche Vive, formazione civica a sostegno di Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Marche per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre 2025.

Alla riunione hanno partecipato i candidati provenienti da tutte le province marchigiane, testimoniando la volontà di costruire una squadra coesa e rappresentativa dell’intero territorio regionale. L’incontro ha rappresentato un momento decisivo di sintesi programmatica e di coordinamento, ponendo le basi per la fase più intensa della campagna elettorale.

Nel corso dei lavori Michele Caporossi, ha ribadito il valore di una comunità politica che nasce dal basso e che si fonda sul dialogo e sulla condivisione: «Siamo portatori di sensibilità diverse e di storie personali differenti, ma accomunati da una visione condivisa. Le nostre proposte nascono dalle esperienze dirette dei territori: dalla sanità all’imprenditoria, dall’innovazione alla promozione di un autentico spirito civico che diventa il filo conduttore di questa lista. È questo il tratto distintivo di un progetto politico che non teme il confronto e che mette al centro competenza, partecipazione e responsabilità.

“Le nostre linee programmatiche – ha sottolineato Fabiola Caprari – prendono forma a partire dalle esperienze professionali e di vita di ciascuno di noi, che oggi confluiscono in un unico grande progetto per le Marche. Siamo una comunità ormai completa, pronta a presentarsi ufficialmente alla cittadinanza”.

La lista Progetto Marche Vive si propone come un soggetto civico capace di coniugare pragmatismo e visione di lungo periodo, puntando su politiche concrete e radicate nei bisogni reali delle comunità locali.

Il prossimo appuntamento ufficiale sarà giovedì 21 agosto alle ore 10.30 ad Ancona, in via Marsala 15, presso la Galleria Dorica, sede elettorale del candidato presidente Matteo Ricci. L’evento, aperto alla stampa e alla cittadinanza, sarà l’occasione per presentare il programma, la squadra dei candidati e la strategia per il futuro delle Marche. Progetto Marche Vive invita tutti coloro che si riconoscono nei valori delle competenze, della partecipazione e del senso civico a prendere parte a questo momento di confronto e condivisione, per costruire insieme un nuovo capitolo della storia politica e sociale della nostra regione.